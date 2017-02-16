«Байкал-Энергия» победил казанское «Динамо» в матче второго этапа ЧР по бенди

Иркутский «Байкал-Энергия» одержал победу над казанским «Динамо» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 7:2. Для хозяев льда этот выигрыш стал пятым кряду, казанская команда потерпела пятое поражение.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Второй этап
«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Динамо» (Казань) — 7:2 (6:0).
Голы: Егорычев, 4 (1:0); Иванушкин, 9 (2:0); Ширяев, 15 (3:0); Иванушкин, 22 (4:0); Тремаскин, 34 (5:0); Иванушкин, 37 (6:0); Голубков, 73 (6:1); Ибрагимов, 82 (6:2); Иванушкин, 90 (7:2).