Тихонов: мы с Гамзой нашли общий язык, он попросил предъявить претензии Мутко

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонурассказал о беседе с главой чешского биатлонного союзапо поводу его заявлений о допинге в российском спорте и выразил недовольство работой тренерской штаба сборной России. Ранее Гамза заявлял о необходимости перенести чемпионат мира 2021 года из Тюмени и отстранить российских биатлонистов.«Если не считать наших результатов, атмосфера на чемпионате мира самая благожелательная. Пообщался с Юрой Гамзой, нашли общий язык. Я попытался ему предъявить претензии за разжигание политических распрей, на что он попросил предъявить претензии нашему бывшему министру спорта и нынешнему вице-премьеру. Вы говорите, что у вас нет допинга, а заголовок его интервью утверждает, что российские тренеры без допинга работать не могут. Он мне показал этот заголовок, который растиражирован по всему миру. Таких заявлений делать нельзя. Непонятная для меня ситуация. С чехами мы пожали друг другу руки, надеюсь, они будут сдержаннее со своей стороны, а мы не будем давать им повод.Мы великая страна и не должны обращать внимание на такие нападки и отвечать на них. Он всё понял. Сегодня утром общался с Акимовой, Старых, Слепцовой, сидел с ними за одним столом. Настроение у них понятное. Я не могу понять, почему в одной гонке они соперничают с Мякяряйнен, а в другой гонке показывают откровенно слабый ход, проигрывая по две-три минуты. Я задал вопрос: „Девочки, в чём причина?“ Отвечают: «Мы не к тому готовились». На самом деле каждый год одни и те же трассы и условия. Как можно не рассчитать высоту, чтобы нормально акклиматизироваться и реакклиматизироваться.Десятилетиями одни и те же соревнования. Здесь надо крепко разобраться с тренерским составом. Они колотят себя в грудь, называя лучшими тренерами по стрельбе и функциональной подготовке, но мы не видим результата. Это и страшно. Три года я пытаюсь им доказать, что они не то делают, но они продолжают наступать на одни и те же грабли. Лбы уже синие, результата нет. Так, может, давайте что-нибудь изменим. Зачем сегодня тренироваться, если завтра стартовать. Не надо делать, как все, и вести стадный образ жизни. На завтраке сидят, как будто на поминках. В российском биатлоне никогда такого не было. Были шутки, веселье, хорошее настроение.Хватит врать и вуалировать то, о чём нужно говорить открыто. Отработали плохо — уберите тренеров и в конце концов решите вопрос с оплатой тренеров национальных команд. Иностранцам платят в разы больше, а нашим копейки, и уже никто не хочет работать с национальной командой. Это нонсенс, а всё идёт от восьмилетнего правления господина Мутко, который развалил всё до основания», — написал Тихонов на своём официально сайте.