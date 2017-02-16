Норицын: Слепцова сказала об эстафете в сердцах, сейчас у неё другое настроение

Старший тренер женской сборной России по биатлонусообщил, что заявка команды на эстафетную гонку в рамках чемпионата мира в Хохфильцене уже сформирована, и прокомментировал словао том, что она недостойна бежать в эстафете.«Заявка по этапам уже подана. Услугина приедет в качестве запасной, на случай экстраординарных ситуаций. Слепцова сказала, что недостойна бежать в эстафете? Это было сказано в сердцах. Для неё была тяжёлая гонка, и она не получила того, что от себя ожидала. Мы пообщались, она всё спокойно взвесила, и сейчас у неё совсем другое настроение», — сказал Норицын в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».