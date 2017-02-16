Подчуфарова, Слепцова, Старых и Акимова выступят в эстафете на ЧМ по биатлону

Стал известен состав женской сборной России, которая выступит в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрии). Участие в гонке примут, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.Эстафета состоится 17 февраля, начало — в 16:45 по московскому времени.16 февраля на чемпионате мира проходит мужская индивидуальная гонка.«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию этих соревнований: