Россияне завоевали 5 медалей в 4-й день юношеского Олимпийского фестиваля

Российские спортсмены завоевали пять медалей в четвёртый день зимнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля в Эрзуруме (Турция)Победили лыжники Елена Кучева и Андрей Некрасов, а также шорт-трекистка. Бронзовые награды в активе лыжницы Александры Терентьевой и сноубордистов Даниила Донских и Зинаиды Васильевой, ставших третьими в смешанных командных соревнованиях в борд-кроссе.Сборная России лидирует в медальном зачёте с 28 наградами (12 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых). Соревнования в Эрзуруме завершатся 17 февраля.