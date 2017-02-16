МПК: обсудим то, как Госдума РФ может помочь в восстановлении ПКР

Международный паралимпийский комитет выразил надежду на конструктивный диалог с членами комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи на встрече, которая пройдёт в ближайшее время.«МПК приветствует все возможности для работы и помощи ПКР в процессе выполнения организацией критериев восстановления, а также восстановления членства ПКР. Встреча с представителями комитета Госдумы пройдёт под руководством главы рабочей группы МПК Энди Паркинсона, также в ней примет участие глава организации сэр Филипп Крейвен. Мы надеемся, что в ходе мероприятия сможем обсудить то, каким образом представители Госдумы РФ могут оказать помощь ПКР по выполнению критериев восстановления», — приводит текст заявления пресс-службы МПК ТАСС.