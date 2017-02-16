Шипулин: сегодня был явный шанс стать чемпионом мира

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где он допустил два промаха и лишился шансов на призовое место.«Сегодня, в отличие от прошлого года, я вообще не волновался, что встал в первую группу. Хотелось отработать как на тренировке, не заморачиваться, не задумываться ни о стрельбе, ни о ходе. В принципе, всё получилось, кроме первой стрельбы. Конечно, в индивидуальной гонке самый главный компонент — это стрельба, а я с ней не справился. Было обидно. На первом рубеже нужно было делать поправку на ветер, а я её не сделал.Дело в том, что на пристрелке мы пристреливались чуть левее, с поправкой на небольшой ветер. Но я не думал, что ветер может настолько повлиять на выстрелы. Увидел, что ветер дует чуть сильнее, чем на пристрелке. А куча у меня была пристреляна левее. Подумал, что этого будет достаточно, чтобы все патроны долетали в цель, но, к сожалению, я ошибся. Надо было сделать хотя бы один или два щелчка влево.Конечно, если бы не промахи, я мог бы победить. Сегодня был явный шанс стать чемпионом мира. Ноги сегодня были не главным компонентом. Лучше бы даже бежал потише. На чемпионате мира не прощают ошибки на стрельбе», — передаёт слова Шипулина спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.