Команда Сидоровой представит Россию на женском чемпионате мира по кёрлингу

Командав шестом матче Суперкубка-2017 в Новогорске, имеющего статус отборочного турнира к чемпионату мира, разгромила командусо счётом 8:1.Таким образом, дружина Сидоровой одержала победу в противостоянии до четырёх выигранных встреч со счётом 4-2 и завоевала право выступить на женском чемпионате мира по кёрлингу, который пройдёт в Пекине (Китай) с 18 по 26 марта 2017 года.