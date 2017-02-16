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175 лет назад 2016
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Команда Сидоровой представит Россию на женском чемпионате мира по кёрлингу

16 февраля 2017, четверг. 18:59. Другие
Команда Анны Сидоровой (Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех, Алина Ковалёва) в шестом матче Суперкубка-2017 в Новогорске, имеющего статус отборочного турнира к чемпионату мира, разгромила команду Виктории Моисеевой (Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева) со счётом 8:1.

Таким образом, дружина Сидоровой одержала победу в противостоянии до четырёх выигранных встреч со счётом 4-2 и завоевала право выступить на женском чемпионате мира по кёрлингу, который пройдёт в Пекине (Китай) с 18 по 26 марта 2017 года.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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