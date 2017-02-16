Команда Сидоровой представит Россию на женском чемпионате мира по кёрлингу

Команда Анны Сидоровой (Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех, Алина Ковалёва) в шестом матче Суперкубка-2017 в Новогорске, имеющего статус отборочного турнира к чемпионату мира, разгромила команду Виктории Моисеевой (Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева) со счётом 8:1.
Таким образом, дружина Сидоровой одержала победу в противостоянии до четырёх выигранных встреч со счётом 4-2 и завоевала право выступить на женском чемпионате мира по кёрлингу, который пройдёт в Пекине (Китай) с 18 по 26 марта 2017 года.