Волков: к индивидуальной гонке я готовился уже дней за 10

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене, где он стал 11-м.«Я только после середины дистанции узнал, что бежит лидер. Я понимал, что уступаю ему минуту с лишним, и было не важно, будем мы вместе бороться на финише или нет, я решал свои задачи — бороться за десятку. К индивидуальной гонке я готовился уже дней за 10. Мне сказали: «Если мы дадим тебе шанс побежать, это будет только „индивидуалка“. Поэтому весь план был построен под неё. А за три дня сказали, что процентов 99 я побегу, если без всяких казусов.Согласен ли я с таким положением дел? Учитывая, что в заявке у нас было восемь человек и как парни выступали в течение сезона, я понимал, что пробиться в эти четыре человека тяжело, но этой четвёрке также будет тяжело выбежать весь чемпионат. Поэтому шансы были. Так что в принципе согласен. В принципе многие спортсмены из других команд аналогично выезжали на Кубки, потом приезжали на Кубок IBU. По ним уже можно было сравнивать, какие скорости на Кубке мира», — передаёт слова Волкова спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.