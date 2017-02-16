Шипулин, Цветков и Гараничев выступят в масс-старте на ЧМ по биатлону

Стал известен состав участников мужского масс-старта на 15 км на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия), который пройдёт в воскресенье, 19 февраля. На старт выйдут россияне. Гонка начнётся в 16:45 по московскому времени.Всего в масс-старте выступят 15 лучших биатлонистов в общем зачёте Кубка мира и ещё 15 спортсменов, показавших лучшие результаты на чемпионате мира.На данный момент Шипулин занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, Цветков — 12-е, а Гараничев — 26-е.