Касперович: Услугина завтра прибудет в Хохфильцен и может побежать в эстафете

Главный тренер сборной России по биатлонусообщил, что завтра, 17 февраля, в Хохфильцен приедет, которая может заменить в составе женской команды на эстафету Светлану Слепцову.«В женской эстафете решили не заменять Слепцову, несмотря на её слова после индивидуальной гонки. Недостойна и не хотела — это две большие разницы. Мы знаем её функциональное состояние. Сегодня мы посмотрели ещё раз биохимические и биофизические данные. Посмотрели на работу на тренировке. У нас есть резервная спортсменка, и мы в любой момент можем принять решение о замене. Да, Услугина завтра приедет сюда», — передаёт слова Касперовича спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.