Команда Тимофеева победила команду Али в Суперкубке и выступит на ЧМ по кёрлингу

Команда скипа) в Новогорске обыграла команду) со счётом 9:4 в шестом матче Суперкубка-2017, который является отборочным турниром на чемпионат мира по кёрлингу. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-2 в пользу команды Тимофеева, которая выиграла три встречи кряду и гарантировала себе участие в чемпионате мира.Мужской чемпионат мира по кёрлингу пройдёт с 1 по 9 апреля в Эдмонтоне (Канада).