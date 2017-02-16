Бэйли: мы бежали с Волковым вместе и помогали друг другу

Американский биатлонист, выигравший индивидуальную гонку на чемпионате мира в Хохфильцене, отметил помощь в гонке россиянина, за которым он бежал на трассе.«На последнем круге я старался держаться за Алексеем Волковым. Всегда легче бежать, когда видишь кого-то впереди себя. Тем не менее я считаю, что исход сражения за победу находился в моих собственных руках. Но мы бежали с Алексеем вместе и помогали друг другу», — передаёт слова Бэйли спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.