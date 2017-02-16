Гросс: если бы промахов у Шипулина было на 1 меньше, этого хватило бы для медали

Старший тренер мужской сборной России по биатлонупрокомментировал выступлениеи Алексея Волкова в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, где Антон стал седьмым, а Алексей — 11-м.«Я видел эти ошибки Антона. Они, наверное, разозлили и его, и нас, потому что почти все эти выстрелы были габаритные. Если бы промахов было на один меньше, этого хватило бы для медали. И вот в этом и состоит разница между местом, которое занял Антон, и чемпионом мира. У нас есть всё для того, чтобы быть наверху.Волков сегодня показал хороший результат. Сейчас после этой гонки мы сядем с ним вместе, поговорим, посмотрим всю аналитику и посмотрим, каковы его шансы в эстафете», — отметил Гросс в эфире «Матча».