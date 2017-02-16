Тихонов: Пихлеру платили 1,6 млн рублей, а нашему тренеру — 100 тыс.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонув очередной раз заявил о необходимости изменений в тренерской системе сборной России.«Если мы не поменяем этот тренерский состав, то ничего не изменится. Главный тренер вообще не нужен. Нужны старшие тренеры, которые бы отвечали за каждую из команд и в них также работали бы молодые специалисты. И начальник команды, который бы отвечал за размещение команды, её питание. Главный тренер — это психологическая нагрузка на любого старшего тренера. Надо ведь учитывать человеческий фактор: к одному он может относиться лучше, к другому — хуже. Старшие тренеры должны сами иметь твердое мнение по тому или иному вопросу.Необходимо возвращаться к нашему опыту, не нужны нам иностранные тренеры. С Гроссом у нас нормальные человеческие отношения, но вопрос не в этом. Они просто из другого теста. Вольфгангу Пихлеру мы платили 1 миллион 600 тысяч рублей, а нашему — сто тысяч рублей. Как мы за сто тысяч можем уговорить работать тренеров, которым десять месяцев надо быть вдали от дома?», — приводит слова Тихонова ТАСС.