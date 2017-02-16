Цурская выиграла короткую программу в финале Кубка России в Саранске

Полина Цурская показала лучший результат в короткой программе в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске. Второй стала Наталья Огорельцева, а замкнула промежуточную тройку лидеров Алиса Федичкина.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Саранск
Женщины. После короткой программы
1. Полина Цурская (Москва) – 73,76.
2. Наталья Огорельцева (Санкт-Петербург) – 64,65.
3. Алиса Федичкина (Санкт-Петербург) – 64,28.
4. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 63,35.
5. Валерия Михайлова (Москва) – 62,00.
6. Алёна Леонова (Санкт-Петербург) – 60,41.