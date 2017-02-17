Мутко: спортсмены, пойманные на допинге, просто ничего не объясняют

Вице-премьер правительства РФ по спорту, туризму и молодёжной политикерассказал о борьбе с допингом в России и объяснил, почему не удалось установить, как в организм биатлониста Александра Логинова попал запрещённый препарат эритропоэтин.«Почему за два года не выяснили, как допинг попал в организм Логинова? Вся система с допингом развивается эволюционно, и мы только в 2009 году начали заниматься борьбой с допингом по-взрослому. До 2010 года Россия не пускала к себе никаких допинг-офицеров, мы были чёрной страной. Никто не мог сюда приехать, взять у нашего спортсмена пробу и уехать. Мы открыли границы, приняли соответствующие законы, создали РУСАДА, построили одну из лучших лабораторий, всё это передали ВАДА, вся работа началась. Дальше мы начали писать законы, которые согласовывали с ВАДА. Мы ввели административную ответственность. И теперь мы, конечно, видим, что есть изъян — всё время страдает спортсмен.Новые законы уже приняты. Теперь этим будут заниматься правоохранительные органы, и мы будем иметь возможность это расследовать. Вы поймите правильно, что ни у федерации, ни у кого нет возможности проводить эти проверки. Спортсмен просто ничего не объясняет. У нас сейчас работает комиссия по восстановлению лёгкой атлетики, они сюда приехали и опросили 30 или 50 спортсменов и в выводе написали: «Вы удивительные, у вас никто ничего не знает». У них есть принципы информирования, а у нас этого нет, к сожалению. Приходит спортсмен, который нарушил правила, и говорит, что не знает, как ему в организм попал допинг или что сам удивлён. Пока не будут привлекаться люди, которые побуждают спортсменов, мы ничего не сможем сделать. Но есть люди, которые отстраняются. Сейчас появится норма закона, запрещающая работать в профессии. Надеюсь, люди, у которых смысл в жизни – кого-то обманывать, задумаются об этом», — сказал Мутко в эфире «РБК».