Стал известен состав сборной Норвегии на мужскую эстафету на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной Норвегии определил состав команды на мужскую эстафету 4х7,5 км в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия), которая пройдёт в субботу, 18 февраля. За сборную Норвегии выступят Уле-Эйнар Бьорндален, Тарьей и Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен, сообщает VG.
В текущем сезоне норвежцы выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, стали девятыми в Поклюке и вторыми в Антхольце. Отметим, что ни в одной из этих гонок сборная Норвегии не выступала в этом составе.