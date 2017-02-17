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Старых: все претензии в адрес Логинова – это претензии и в мой адрес тоже

17 февраля 2017, пятница. 10:26. Другие
Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала скандальную ситуацию, которая произошла в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене, когда француз Мартен Фуркад сбил Александра Логинова. Старых и Логинов вернулись к соревнованиям, отбыв дисквалификации за применение допинга.

«Та ситуация в миксте была очень неприятной. Я понимаю, что она бросает тень и на меня. Все претензии в адрес Логинова – это претензии и в мой адрес тоже. Горжусь, тем как всё это переживает Александр. Подобное отношение нужно просто пережить. Я стараюсь не обращать внимания.

Я понимаю, что в одиночку изменить ситуацию не смогу. Стараюсь не думать ни о чём, кроме биатлона. Не читаю комментарии в Интернете, но иногда ловлю на себе косые взгляды. Мне достаточно того, что меня поддерживают мои родные и близкие», — цитирует Старых «Тюменская арена».
Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Александр Логинов Ирина Старых Мартен Фуркад Допинг Чемпионат мира по биатлону 2017
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