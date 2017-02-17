Арутюнян: в ассоциации фигурного катания США не поддерживают отстранение РФ

Известный американский тренер по фигурному катанию Рафаэл Арутюнян сообщил, что представители американской ассоциации фигурного катания не поддерживают идею отстранения сборной России от Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Ранее появилась информация, что глава ассоциации фигурного катания США Сэм Оксье после публикации второй части доклада независимой комиссии ВАДА выступил за отстранение россиян.
«Это вообще кажется мне надуманным. Ничего такого, как мне кажется, не должно быть. Я разговаривал с представителями американской федерации, которые полностью это отрицают и всё это не приветствуют. Да, было высказывание президента федерации, но это выборная должность, это на два года. А те, кто занимаются фигурным катанием, они как раз другого мнения», — цитирует Арутюняна «Р-Спорт».