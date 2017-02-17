Барнашов: Волков заслужил место в эстафете. Именно он притащил Бэйли к золоту

Олимпийский чемпион по биатлону, бывший главный тренер сборной Россииоценил выступление россиян в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.занял седьмое место,— 11-е,— 20-е,— 72-е.«Наши спортсмены однозначно могли показать более достойный результат в индивидуальной гонке. Если бы Шипулин допустил один, а не два промаха, у него была бы медаль. Увы, но в биатлоне нет сослагательного наклонения. Антону можно только посочувствовать и пожелать удачи в двух оставшихся гонках. Я уверен, что у него высокие шансы на подиум в масс-старте.На мой взгляд, Волков заслужил место в эстафете. Он проверенный боец, первый этап он всегда бегал шикарно. Функционально он также готов достаточно хорошо. Фактически именно он «притащил» Лоуэлла Бэйли к золотой медали. Американец уступал Моравцу на последнем километре, но взял темп Волкова, который шёл рядом с ним и добрался до победы. Моё мнение — Волков однозначно должен бежать эстафету.А включение в состав Гараничева вызывает много вопросов. Пусть решает тренерский штаб — Евгений всегда хорош в индивидуальной гонке, но в эстафетах он зачастую заваливал свой этап. Мы это много раз проходили. Надо либо рисковать, либо перестраховаться, учитывая нестабильную стрельбу спортсмена.Чувствуется, что Логинов был не в своей тарелке. Это не его ход и тем более слишком слабая стрельба. В его оправдание скажу — у Саши очень насыщенный календарь в январе-феврале. Он провёл много гонок на чемпионате Европы в Польше и на чемпионате мира уже выполнил свою задачу, показав хорошее время в смешанной эстафете. Мне кажется, что его лучше поберечь на этом чемпионате мира», — цитируют Барнашова «Известия».