Сборная России по вольной борьбе стала пятой на Кубке мира в Иране

Сборная России по вольной борьбе заняла пятое место на Кубке мира в Керманшахе (Иран), победив команду Монголии со счётом 7:1. Победы в своих встречах одержали Зелимхан Абакаров, Джамал Отарсултанов, Алан Гогаев, Ацамаз Санакоев, Ахмед Магамаев, Расул Магомедов и Владислав Байцаев. Поражение потерпел Магомедхабиб Кадимагомедов.
Вольная борьба. Кубок мира. Керманшах. Встреча за пятое место
Россия — Монголия 7:1
До 57 кг. Зелимхан Абакаров — Занабазар Занданбуд — 10:0 (4:0).
До 61 кг. Джамал Отарсултанов — Тулга Тумур-Очир — 4:1 (3:1).
До 65 кг. Алан Гогаев — Батмагнай Батчулуун — 9:2 (3:1).
До 70 кг. Магомедхабиб Кадимагомедов — Мадахнаран Ганзориг — 7:14 (1:3).
До 74 кг. Ацамаз Санакоев — Ахбаяр Батчулуун — 12:1 (4:1).
До 86 кг. Ахмед Магамаев — Унурбат Пуревджав — 10:0 (4:0).
До 97 кг. Расул Магомедов — Батцул Улицисайхан — 11:3 (3:1).
До 125 кг. Владислав Байцаев — Золбу Натсагсурен — 6:0 (3:0).