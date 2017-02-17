Сборная РФ по биатлону победила на олимпийском фестивале в смешанной эстафете

Сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Эрзуруме (Турция). Золото завоевали Анна Григорьева, Анастасия Шевченко, Алексей Вьюхин и Михаил Первушин. Вторыми стали французы, третьими — финны.
Биатлон. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Эрзурум
Смешанная эстафета
1. Россия — 1:16.39,3 (0+11).
2. Франция — +49,0 (2+9).
3. Финляндия — +1.57,9 (1+8).
4. Чехия — +2.24,1 (0+10).
5. Украина — +3.29,5 (3+14).
6. Словения — +4.19,9 (1+9).