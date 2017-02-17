Конькобежец Захаров стал третьим на юниорском ЧМ в Хельсинки на дистанции 500 м

Российский конькобежец Руслан Захаров занял третье место на дистанции 500 м на юниорском чемпионате мира по конькобежному спорту в Хельсинки (Финляндия). Победу одержал японец Коки Кубо. Второй результат продемонстрировал китаец Сунь Сюэфэн.
Конькобежный спорт. Юниорский чемпионат мира. Хельсинки
Юниоры, 500 м
1. Коки Кубо (Япония) — 36,86.
2. Сунь Сюэфэн (Китай) — +0,04.
3. Руслан Захаров (Россия) — +0,45…
27. Иса Измайлов (Россия) — +1,87…
41. Егор Юнин (Россия) — +2,39…
46. Александр Подольский (Россия) — +2,66…
53. Егор Букин (Россия) — +3,13.