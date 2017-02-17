Слепцова: перед первым рубежом погналась за Джимой и сбила дыхание

Российская биатлонисткапрокомментировала своё выступление на втором этапе эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, где она финишировала на 11-й позиции.«Я всегда ставлю перед собой максимальные задачи. Конечно, хотела отработать пять из пяти, немного захлебнулась, потому что погналась за Джимой. Из-за этого я стреляла так долго. Я пришла на рубеж и почувствовала, что не хватает дыхания. Пришлось очень долго стоять. На последнем круге проигрыш связан с тем, что состояние не оптимальное. Было нелегко, тем более такие погодные условия, но при этом лыжи работали очень хорошо», — передаёт слова Слепцовой спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.