Германия выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону, Россия — 10-я

Женская сборная Германии по биатлону одержала победу в эстафете на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене. Серебряные медали завоевали спортсменки из Украины, а замкнули тройку призёров представительницы Франции. Россиянки показали лишь 10-й результат из-за падения Татьяны Акимовой на последнем, четвёртом, этапе гонки, при котором она погнула винтовку и не смогла стрелять без ошибок.1. Германия — 1:11.16,6 (0+9).2. Украина +6,4 (0+4).3. Франция +8,1 (0+7).4. Чехия +14,0 (0+6).5. Италия +36,5 (0+6).6. Швеция +1.20,4 (0+7).7. Польша +1.23,1 (0+6).8. Словакия +1.36,9 (0+7).9. Беларусь +1.50,7 (0+5).10. Россия — 2.15,5 (1+8).