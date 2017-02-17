Сборная России выиграла общекомандный зачёт Европейского юношеского фестиваля

Сборная России выиграла неофициальный общекомандный зачет зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который прошёл в Эрзуруме (Турция). Российские спортсмены завоевали 39 медалей (19 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых). Второе место заняла команда Франции 21 (7-8-6), третье — Словении 10 (5-2-3).В заключительный день фестиваля россияне завоевали семь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Победителями соревнований стали команда горнолыжников в параллельном слаломе, смешанные эстафеты у биатлонистов и лыжников, мужская и женская сборные России по кёрлингу, сборная по хоккею и смешанная команда в шорт-треке.