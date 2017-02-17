Касперович: точно сказать, повредилась ли винтовка у Акимовой, сейчас нельзя

Главный тренер сборной России по биатлонупрокомментировал падениена четвёртом этапе эстафеты на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене, а также выбор состава на гонку.«Падение Акимовой произошло на глазах у тренеров. Спортсменка зацепила лыжей палку. Она сломала палку и потеряла около 20 секунд. Видимо, при падении зацепила и винтовку, потому что на стрельбе лёжа все выстрелы уходили очень кучно вправо. В общем-то, вы всё видели. Точно сказать, повредилась ли винтовка, сейчас нельзя. Нужно отстрелять, чтобы понять, был это сбой прицела или ошибка спортсменки. Но результат говорит о том, что что-то произошло», — передаёт слова Касперовича спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.