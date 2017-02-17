Конькобежка Качанова завоевала две медали в 1-й день юниорского чемпионата мира

Российская конькобежка Дарья Качанова выиграла две медали в первый день юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту в Хельсинки. После победы на дистанции 500 метров она завоевала бронзу в забеге на 1500 метров. Первенствовала Ютта Леердам из Нидерландов, второй стала её соотечественница Санне Ин'т Хоф.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Юниоры. Хельсинки, Финляндия
Женщины. 1500 м
1. Ютта Леердам (Нидерланды) — 2.07,29
2. Санне Ин'т Хоф (Нидерланды) — 2.08,09
3. Дарья Качанова (Россия) — 2.08,33…
18. Ирина Кузнецова (Россия) — 2.15,60
19. Карина Ахметова (Россия) — 2.15,79
20. Вероника Суслова (Россия) — 2.16,10