Конькобежка Качанова завоевала две медали в 1-й день юниорского чемпионата мира

Российская конькобежкавыиграла две медали в первый день юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту в Хельсинки. После победы на дистанции 500 метров она завоевала бронзу в забеге на 1500 метров. Первенствовала Ютта Леердам из Нидерландов, второй стала её соотечественница Санне Ин'т Хоф.1. Ютта Леердам (Нидерланды) — 2.07,292. Санне Ин'т Хоф (Нидерланды) — 2.08,093. Дарья Качанова (Россия) — 2.08,33…18. Ирина Кузнецова (Россия) — 2.15,6019. Карина Ахметова (Россия) — 2.15,7920. Вероника Суслова (Россия) — 2.16,10