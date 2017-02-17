Объявлен состав сборной России на мужскую эстафету ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав мужской команды на эстафету на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене (Австрия): Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Биатлон. Чемпионат мира — 2017. Хохфильцен, Австрия
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин —
Мужская эстафета пройдёт 18 февраля и начнётся в 16:45 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой гонки.