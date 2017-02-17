Касперович: Гараничев с пониманием отнёсся к выбору состава на эстафету

Главный тренер сборной России по биатлонупрокомментировал выбор состава на мужскую эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене, которая состоится 18 февраля.«Выбор состава на мужскую эстафету производился по результатам готовности спортсменов. Два первых этапа — Волков и Цветков. На первый можно ставить кого угодно, а Цветков показывает хорошую скорость везде, это уверенный и надёжный спортсмен в эстафетах. Волков показал в гонке дистанционную скорость, и он находится в хорошем состоянии. Если покажет ещё и свои скорострельные качества, будет всё хорошо. Два следующих этапа — два Антона. Последний этап не стоит и обсуждать. Бабиков тоже показывает достаточно хорошую и уверенную работу в эстафетах.мы не рассматривали на эстафету, он готовится к масс-старту. В этом году он переболел и сложно выходит из этого состояния. Мы потихоньку подводим его и контролируем процесс. Он с пониманием отнёсся к такому решению. Для Волкова наше решение сюрпризом не стало, он ещё перед чемпионатом мира знал, что является резервным спортсменом. Почему запасной — Елисеев? Малышко сейчас в Риднау, мы его просто не стали дёргать и тем более сразу в эстафету. Елисеев — просто подстраховка. Но я думаю, никакой замены не будет. Если уж что-то случится, у нас есть и Логинов, есть и Елисеев», — передаёт слова Касперовича спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.