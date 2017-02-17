Курашов заменит Артемьева в стартовом составе сборной России по регби

В стартовом составе сборной России по регби на матч чемпионата Европы против команды Бельгии произошло изменение. Вместо получившего небольшую травму капитана команды Василия Артемьева матч с первых минут на позиции крайнего трёхчетвертного начнёт Игорь Курашов, сообщает пресс-служба Федерации регби России. Также в заявку на игру под 23-м номером включён Константин Узунов.
С капитанской повязкой сборную России на игру выведет Андрей Гарбузов.
Матч Бельгия – Россия пройдёт 18 февраля и начнётся в 17:00 мск.