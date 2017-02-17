Бреза: два промаха на первой стрельбе привели меня к стрессовой ситуации

Французская биатлонисткапрокомментировала своё выступление на третьем этапе эстафеты на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене.«Я старалась концентрироваться на первой стрельбе, но настолько нервничала, что сделала дополнительные два промаха. Это привело меня к стрессовой ситуации, и я старалась отстрелять хорошо стоя», — передаёт слова Брезы спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.Победу в эстафете одержала сборная Германии, серебро досталось спортсменкам с Украины, а замкнули тройку призёров представительницы Франции. Россиянки Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова стали лишь 10-ми.