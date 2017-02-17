Кугаевский: Гараничев мог побежать в эстафете, если бы завоевал личную медаль

, личный тренер российского биатлониста, рассказал, при каком условии тот мог претендовать на участие в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.«Перед чемпионатом мира у нас с Евгением была беседа. И мы с ним договорились, что моральное право бежать эстафету он будет иметь только в том случае, если выиграет в Хохфильцене личную медаль. Этого не случилось, и Гараничев согласен, что ему нецелесообразно бежать эстафету. Евгений готовится к масс-старту», — приводит слова Кугаевского «Тюменская арена».В эстафете от России выступят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин.