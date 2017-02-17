«Динамо» разгромило «Тюмень» в 16-м туре ЧР по мини-футболу

Подмосковное «Динамо» на своей площадке разгромило «Тюмень» в матче 16-го тура чемпионата России по мини-футболу со счётом 9:0. Хет-трик оформил, дубль на свой счёт записал, по голу забили«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, «Тюмень» — на седьмой строчке.«Динамо» (Московская область) – «Тюмень» — 9:0 (2:0).Голы: Сергеев, 9, Фернандиньо, 9, 48, Шакиров, 34, 40, 49, Сирило, 46, Нандо, 47, Вилде, 50.