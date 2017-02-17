Вирер: я уже была не в силах бороться за лидирующие позиции

Итальянская биатлонисткапрокомментировала своё выступление на четвёртом этапе эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, где итальянки завоевали лишь пятое место.«Я старалась стрелять так быстро, как только могла, потому что мы всё время были на шаг позади. Чтобы вернуться в тройку лидеров, мне не хватило 10 метров. Я уже была не в силах бороться за лидирующие позиции. Осталась ещё одна гонка, шестая подряд, и будет очень трудно. Но я думаю, к этому моменту все уже немного устали», — приводит слова Вирер официальный сайт федерации зимних видов спорта Италии.