Гурьев: Старых снова поймала свою стрельбу и отдаст все силы в масс-старте

, личный тренер российской биатлонистки, прокомментировал результат эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, где россиянки стали 10-ми, а его подопечная на третьем этапе отстреляла без промахов и отыграла полминуты отставания от лидера.«Что тут скажешь? Очень много эмоций. Конечно, Старых проявила себя просто здорово. Можно было бороться за медаль, но у Татьяны Акимовой в роли финишёра не получилось. Вряд ли стоило ставить её на последний этап без должного опыта. Старых это выступление, конечно, придаст уверенности перед масс-стартом. Она снова поймала свою стрельбу, закрыла на ноль оба рубежа, показала хороший ход. У неё есть день на восстановление, после чего Старых отдаст все силы в масс-старте», — приводит слова Гурьева «Тюменская арена».