Будапешт может снять свою кандидатуру с выборов столицы Игр-2024

Будапешт может снять свою кандидатуру с выборов столицы летних Олимпийских игр—2024 из-за нежелания жителей венгерской столицы принять соревнования. Решение будет принято на следующей неделе, после того как мэр Будапештапосле обсуждения с премьер-министром страны Виктором Орбаном представит городскому совету соответствующее предложение, сообщает Reuters.Поводом для такого решения стала акция венгерской молодёжной организация Momentum, которой удалось собрать более 266 тыс. подписей для организации референдума против проведения Игр, что почти в два раза превышает минимальный необходимый порог (138 тыс.). Мэр Тарлош не намерен игнорировать волю народа.Выборы столицы Игр-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии Международногоолимпийского комитета в Лиме. Помимо Будапешта на проведение турнира претендуют Париж и Лос-Анджелес. Ранее свои кандидатуры сняли Гамбург, Рим и Бостон.