Бьорндален: тренеры спросили меня о составе на эстафету, но это не для печати

Норвежский биатлонистрассказал, что тренерский штаб спрашивал у него совет насчёт формирования состава на эстафету, которая пройдёт в рамках чемпионата мира в Хохфильцене 18 февраля.«Если у меня просят совета, я называю состав, который полагаю правильным. Спросили ли меня? Да, но это не для печати. Но я ясно дал понять свою точку зрения. Доволен ли я составом? Команда хорошая, но у нас также есть очень хорошие резервисты. Состав не стал бы хуже с Ларсом-Хельге Биркеландом. Но, как я уже говорил много раз, я не имею ничего общего с формированием состава. Спортсменов выбирает тренерский штаб, а я ясно дал понять, каким его вижу», — приводит слова Бьорндалена Aftenposten.В эстафете в составе норвежской команды выступят Уле-Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен, Тарьей Бё и Йоханнес Бё.