Президент СБР: а что вы от меня хотите? Что вообще можно сделать за три года?

Президент Союза биатлонистов Россиипрокомментировал результаты выступления сборной России на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене (Австрия).«А что вы от меня хотите? Что вообще можно сделать за три года?» — приводит слова Кравцова «Спорт-экспресс».17 февраля победу в женской эстафете одержала сборная Германии, серебро досталось спортсменкам с Украины, а замкнули тройку призёров представительницы Франции. Россиянки Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова стали лишь 10-ми.