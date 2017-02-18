Лысенко: лучше закончу со спортом, но Родину продавать не буду

Российский прыгун в высоту 19-летний Данил Лысенко, обыгравший на «Русской зиме» — 2017 своего кумира, олимпийского чемпиона Ивана Ухова, не станет менять гражданство ради гарантированного выступления на международных турнирах.
«Никогда не поменял бы гражданство. Россия — это Родина. Меня тут растили, готовили к победам, а я возьму и уеду в другую страну? Нет, я бы никогда так не сделал. Россия – моя страна. Даже если придётся завершить карьеру – лучше закончу со спортом, но Родину продавать не буду.
Пойду в другой вид спорта. С моим ростом можно в баскетбол или волейбол податься. В родном Бирске я в баскетбол с кем угодно могу сразиться. Но баскетбол — это для души. Надеюсь на лучшее, ведь я уже пропустил чемпионат мира среди юниоров в Польше. Победитель того первенства прыгнул на 2,27, а я на тренировках брал 2,30. Ну и на Игры в Рио не поехал, хотя отобрался. На Олимпиаде Россию должны были представлять три прыгуна — Иван Ухов, я и Даниил Цыплаков, но не судьба…» — приводит слова Лысенко «Советский спорт».