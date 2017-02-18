Коукалова: я очень расстроена. Медаль была совсем близко

Чешская биатлонисткапрокомментировала своё выступление на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, где её команда остановилась в шаге от пьедестала.«Я очень расстроена. Медаль была совсем близко, но в итоге, как и на Олимпиаде в Сочи, мы остались на четвёртом месте. Было очень тяжело, мне не хватало сил, не хватало сильно. В такой ситуации нужны были хорошие лыжи, но и они, к сожалению, вообще не работали. Думаю, у француженок и украинок лыжи работали лучше, чем у нас. Догнать соперниц было просто не в моих силах. И к тому же на финише я работаю так себе, чаще всего проигрываю», — приводит слова Коукаловой Idnes.