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Коукалова: я очень расстроена. Медаль была совсем близко

18 февраля 2017, суббота. 00:48. Другие
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова прокомментировала своё выступление на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, где её команда остановилась в шаге от пьедестала.

«Я очень расстроена. Медаль была совсем близко, но в итоге, как и на Олимпиаде в Сочи, мы остались на четвёртом месте. Было очень тяжело, мне не хватало сил, не хватало сильно. В такой ситуации нужны были хорошие лыжи, но и они, к сожалению, вообще не работали. Думаю, у француженок и украинок лыжи работали лучше, чем у нас. Догнать соперниц было просто не в моих силах. И к тому же на финише я работаю так себе, чаще всего проигрываю», — приводит слова Коукаловой Idnes.
Источник: Idnes.cz Сообщить об ошибке
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Габриэла Коукалова Чемпионат мира по биатлону 2017
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