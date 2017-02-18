Болотова: настрой был боевой, всё-таки за медаль ЧЕ играли

Сборная России по бадминтону вышла в полуфинал чемпионата Европы по бадминтону среди смешанных команд. Первое очко национальной команде в четвертьфинале Россия – Франция принеслив миксте.«Играть за команду всегда тяжело и ответственно потому, что за площадкой сидят ребята и ждут от тебя победы. Но с другой стороны, это подбадривает и не даёт раскиснуть. Настрой был боевой, все-таки за медаль играли, всем хотелось выиграть, все очень старались и почти у всех это получилось.Мы с Володей Ивановым играли первыми — первая игра самая ответственная, так как даёт настрой команде. И так как я играла микст с таким партнером, то была уверена в успехе. Немного не получилось в первой партии навязать жёсткую игру, поэтому она была проиграна. Во второй уже расслабились и сделали все как надо. В третьей начались качели, приходилось отвоевывать каждое очко, бороться за инициативу. В итоге мы смогли выдержать свою тактику и победить. Очень приятно было слышать поддержку своей команды с трибун и помощь тренеров в ответственные моменты!» — приводит слова Болотовой пресс-служба Национальной федерации бадминтона России.