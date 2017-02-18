Кравцов — Бессебергу: просим принять серьёзные меры в отношении Фуркада и Бегю

Сайт норвежского телеканала TV2 опубликовал текст письма, отправленного президентом Союза биатлонистов Россиив адрес Международного союза биатлонистов с требованием принять меры в отношении французов, критиковавших россиянина, отбывшего дисквалификацию за употребление допинга.«Мистер Бессеберг, мы обращаемся к вам как к главе уважаемой международной федерации с просьбой принять самые серьёзные меры в отношении спортсменов, которые публично унижают честь и достоинство биатлониста, отбывшего дисквалификацию и имеющего законное право выступать на соревнованиях.Мы бы не обратились к вам, будь эти слова сказаны в частной беседе, но на публике такие отвратительные поступки недопустимы. Такое поведение наносит ущерб не только спортсмену и Международному союзу биатлонистов, но и всему биатлону», — говорится в письме, отправленном 31 января.Полный текст письма можно найти здесь: