Бессеберг: отстранить чистого биатлониста гораздо хуже, чем не поймать виновного

Президент Международного союза биатлонистовобъяснил, почему его организация не отстранила сборную России от участия в международных соревнованиях, несмотря на призывы к этому со стороны некоторых биатлонистов и спортивных чиновников.«Мы не можем рисковать, отстраняя невиновных спортсменов. Лишить возможности стартовать спортсмена, не нарушавшего правила, гораздо хуже, чем не поймать одного нарушителя. IBU выступает за чистый спорт, но ни один чистый спортсмен не должен быть наказан.В последние годы в биатлоне было выявлено достаточно много положительных допинг-проб, что говорит об отличной работе наших антидопинговых служб», — приводит слова Бессеберга Redaktions Netzwerks Deutschland.