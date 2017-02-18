Ридер использовала 4 дополнительных патрона на «стойке» в женской эстафете

Технический делегат Международного союза биатлонистовпрокомментировал дисквалификацию женской сборной Австрии во время женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«Кристина Ридер на третьем этапе во время стрельбы стоя использовала четыре дополнительных патрона. По правилам за это следует немедленная дисквалификация», — рассказал Нунар спецкору «Чемпионата» Александру Круглову.Таким образом, сборная Австрии значится в итоговом протоколе как дисквалифицированная команда.