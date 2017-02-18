Свендсен: сборной Норвегии очень нужно победить в эстафете на ЧМ по биатлону

Норвежецпризнался, что очень рассчитывает на успешное выступление своей команды в мужской эстафете 4 х 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«Эстафета может спасти этот чемпионат мира для меня. Нынешний турнир складывается крайне неудачно для нашей команды, поэтому нам очень нужно победить, и мы нацелены на золото в эстафете.В борьбе за медали на таких ответственных соревнованиях очень важен опыт. Трое из норвежской четвёрки бежали в эстафетах на семи чемпионатах мира подряд. Поэтому мы будем бороться только за победу», — приводит слова Свендсена VG.