Устюгов — третий в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Отепя

Россиянин Сергей Устюгов занял третье место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Отепя. Сергей уступил только норвежцам Йоханнесу Клаебо и Финну Хагену Крогу. Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала шведка Стина Нильссон, а россиянка Наталья Матвеева была дисквалифицирована в четвертьфинале и заняла только 30-е место.
Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап. Отепя, Эстония
Мужчины. Спринт. Свободный стиль
1. Йоханнес Клаебо (Норвегия).
2. Финн Хаген Крог (Норвегия).
3. Сергей Устюгов (Россия)…
17. Глеб Ретивых (Россия)…
20. Андрей Парфёнов (Россия)…
33. Антон Гафаров (Россия).
34. Никита Крюков (Россия)…
36. Александр Панжинский (Россия).
Женщины. Спринт. Свободный стиль
1. Стина Нильссон (Швеция).
2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия).
3. Хайди Венг (Норвегия)…
30. Наталья Матвеева (Россия).
31. Полина Ковалёва (Россия)…
35. Наталья Непряева (Россия).
36. Елена Соболева (Россия)…
38. Юлия Белорукова (Россия)…
47. Дарья Веденина (Россия).