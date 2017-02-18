Иванова выиграла этап Кубка мира на олимпийской трассе в Пхёнчхане

Россиянка Татьяна Иванова победила на восьмом этапе Кубка мира по санному спорту в Пхёнхчане, где через год пройдёт зимняя Олимпиада. Второй стала немка Натали Гайзенбергер, а замкнула тройку лидеров ещё одна представительница Германии Юлия Таубитц.
Санный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Пхёнчхан, Южная Корея
Женщины
1. Татьяна Иванова (Россия) – 1.33,648.
2. Натали Гайзенбергер (Германия) – 1.33,694.
3. Юлия Таубитц (Германия) – 1.33,910…
12. Екатерина Батурина (Россия) – 1.34,792…
17. Екатерина Катникова (Россия) – 1.35,825…
19. Виктория Демченко (Россия) – 1.36,404.