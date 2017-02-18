Бессеберг: если СБР не откажется от ЧМ-2021 в Тюмени, то IBU может его отобрать

Президент Международного союза биатлонистоврассказал о ходе расследования обвинений в употреблении российскими спортсменами допинга.«Наша рабочая группа продолжает изучение всех обстоятельств, описанных в докладе Макларена. В ходе расследований были временно отстранены две спортсменки по подозрениям в нарушениях во время Олимпийских игр в Сочи. Российской стороне были заданы дополнительные вопросы по семи спортсменам. Они прислали нам отчёт 9 февраля, однако исполком утром 10 февраля принял решение временно отстранить одну российскую спортсменку, имя которой СБР позволил нам раскрыть в пресс-релизе. Также две комиссии МОК продолжают работу, но пока мы не имеем достаточных доказательств участия в этих нарушения СБР и конкретных российских биатлонистов, поэтому расследование будет продолжаться, пока ситуация не прояснится. Пока мы ограничились несколькими временными отстранениями.Также перед открытием чемпионата был проведён внеочередной конгресс IBU, где единогласным решением были приняты две просьбы атлетов о более строгих санкциях к федерациям за нарушение антидопинговых правил, которые касаются штрафа и сокращения стартовых квот. Наши юристы подготовят и детально проработают внесение этих изменений в антидопинговые правила IBU к следующему сезону-2017/18, а конгресс 2018 года закрепит их в нашей конституции. Атлеты с пониманием отнеслись к этой процедуре и к тому, что наказание за допинг на восемь лет невозможно, так как противоречит кодексу ВАДА. Но IBU может попросить ВАДА ввести более строгие наказания к нарушителям, так как этого требуют сами атлеты. Много было шума, связанного с чемпионатом мира — 2021 в Тюмени. Если СБР не отдаст до 24 февраля чемпионат мира добровольно, то IBU может отобрать его и выбрать новое место проведения на конгрессе 2018 года», — передаёт слова Бессеберга корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.